أنباء عن طرح «آبل» طراز ثالث من هاتف «آيفون 7» بحجم 5 بوصات

تواصل – وكالات:

ترددت أنباء من شرق آسيا تدّعي أن شركة آبل سوف تضيف حجمًا ثالثًا لتشكيلة هاتف آيفون 7 في عام 2017، وعلى وجه التحديد سيأتي الجهاز متوسط الحجم بقياس 5 بوصات.

وأفاد موقع “ماك أوتاكارا” Mac Otakara الياباني، نقلًا عن مصادر في سلسلة توريد تايوانية لآبل، بأن الطراز ذا الحجم 5 بوصات سوف يتشارك نفس المواصفات الداخلية مع الهاتفين آيفون 7إس وآيفون 7إس بلس، مما يشير إلى أن الإضافة مجرد امتداد لتشكيلة الهاتف الذكي.

ونقل الموقع المتخصص في أخبار شركة آبل أن الهاتف سيأتي مع كاميرتين خلفيتين متوضعتين بشكل عمودي بدلًا من أفقي كما في الهاتف آيفون 7 بلس. وليس من الواضح ما إذا كان هذا التغيير سيطرأ على الهاتف آيفون 7إس بلس.

وأشار موقع “ماك أوتاكارا” إلى أن خطط آبل قد تتغير، ومع ذلك، يتوقع المورد التايواني أن يحصل على المواصفات النهائية للجيل القادم من هواتف آيفون خلال الربع الثاني من عام 2017.

ويُنتظر أن تكشف شركة آبل عن الجيل المقبل، الذي يعد الجيل العاشر من هواتف آيفون، في شهر سبتمبر 2017، كما اعتادت في كل عام.