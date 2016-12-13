«هلال جدة» يُسعف 24 حالة في ديربي «الأهلي والاتحاد» (صور)

تواصل ـ نايف الحربي:

باشرت الفرق الإسعافية بالإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر في محافظة جدة، الثلاثاء، 24 حالة خلال ديربي “الأهلي والاتحاد” ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد على ملعب الجوهرة.

وعالجت الفِرق بحسب المتحدث الرسمي لـ”هلال جدة”، عبد الله أبوزيد، 23 حالة داخل نقاط التجمع في الملعب، فيما نُقلت حالة واحدة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي في المحافظة.

وقال أبوزيد: إنَّ “هلال جدة” شارك خلال اللقاء بـ12 فرقة إسعافية، و25 متطوِّعاً لمباشرة أي حالات مرضية، أو إصابات أثناء المباراة.

ولفت أبوزيد إلى أنَّ الهيئة شاركت بفريق عمل متكامل لتغطية الحدث يرأسه مديرها العام، فيما تمركزت الفرق خارج الملعب بعد نهاية المباراة، بجانب مراكز إسعاف: “طيبة، أبحر، ذهبان، النعيم” التي تمركزت على الكباري والطرق المحيطة للملعب.