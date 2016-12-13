 متحدث «التأمين»: عدم التزام الشركات بخصم «ساما» يعرضها للإيقاف (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

متحدث «التأمين»: عدم التزام الشركات بخصم «ساما» يعرضها للإيقاف (فيديو)

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تواصل – سامي الثبيتي:

قال المتحدث الإعلامي لشركات التأمين، عادل العيسى، مساء أمس الثلاثاء: إن شركات التأمين معرضة للإغلاق والتوقف عن العمل في حال عدم التزامها بالقرارات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي “ساما”.

وأضاف “العيسى” في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”: أنه في حال عدم التزام الشركة بالخصم الإضافي في حال تجديد العميل مع نفس الشركة، والذي يصل إلى 10%، يشتكي المؤمن عليه وتوقف الشركة”، مشدداً على حزم “ساما” في تعميمها.

وأوضح أنه في “حال انتقل المؤمن إلى شركة أخرى؛ يجب أن يحضر شهادة من الشركة السابقة تفيد بأن سجله خالٍ، ويتم إصدارها في غضون ثلاثة أيام”.

وأشار “العيسى” إلى أن “الجزء الذي يخص أصحاب التأمين هو الخصم الذي تم منحه؛ لعدم وجود مطالبات لسنة أو ثلاث سنوات، ويصل إلى 30%؛ وهو ما طلبنا به شركات التأمين منذ زمن”.

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