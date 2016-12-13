تركي متقاعد من وظيفته يصادق «ديك»

تواصل – وكالات:

اختار مواطن تركي لنفسه صديقا غير مألوف بعد تقاعده، ليشاركه في جميع أعماله اليومية ويجعله من أقرب المقربين له، إلا أنه يعرضه في بعض الأحيان لتعليقات سلبية من أصدقائه.

فقد اتخذ التركي إسماعي شلبي (62 عاما) من الديك “تشيللي” صديقا له، يجلسه بجانبه في السيارة ويذهب معه للتسوق ويصطحبه إلى المقهى ويشركه في هواياته.

وقال شلبي: “أصبح تشيللي صديق تقاعدي أشعر بالسعادة عندما أقضي وقتي معه، لدي دجاجات وديوك أخرى، إلا أن لتشيللي مكانة خاصة في قلبي، إنه صديقي المقرب، أذهب معه إلى كل مكان، أشعر بأنه يكاد يتحدث معي، ويشاركني همومي”، وفقا لـ”الأناضول”.

ويشعر شلبي بالحزن لأن العديد من أصدقائه لا يفهمون المشاعر التي يكنها لتشيللي، مشيرًا إلى أن بعضهم يتحدثون من وراء ظهره ويتساءلون إن كان قد فقد عقله، ويتساءل هو: “هل محبة الحيوانات جنون؟”.