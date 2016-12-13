تسريبات تكشف مواصفات هاتف جيوني الجديد «F106»

تواصل ـ وكالات:

كشفت تسريبات عن هيئة الاتصالات الصينية TENAA، مواصفات هاتف F106 الجديد أحدث إصدارات شركة جيوني Gionee، والذي يأتي مع وحدة معالج رباعي الأنوية تقدم سرعة 1.5 جيجا هيرتز، وشاشة بحجم 4.99 إنش مع دقة وضوح HD.

ويتسع الهاتف الجديد لذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت، مع ذاكرة داخلية سعة 16 جيجا بايت، مع فتحة لبطاقة ذاكرة خارجية microSD لتوسيع السعة التخزينية.

وتبدو الكاميرا الخلفية لهاتف F106 أكثر تطوراً بدقة 8 “ميجا بيكسل”، بينما تتميز الأمامية بدقة 5 “ميجا بيكسل”.

ويزن الهاتف 150.2 جرام، ويأتي بأبعاد 144 في 70.8 في 8.4 مم، ويدعم الهاتف نظام تشغيل الأندرويد 6.0 Marshmallow، كما يتميز بقدرة بطاريته العالية 2660 mAh.