مصر.. ضبط ملايين الدولارات في منزل موظف متهم بالرشوة

تواصل ـ وكالات:

ضبطت السلطات المصرية مبالغ مالية كبيرة في منزل موظف حكومي متهم بتقاضي رشوة، وعثرت على عملات مصرية وأجنبية بينها دولارات.

وكشفت مصادر رقابية، أمس الثلاثاء، عن العثور على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، فضلا عن مشغولات ذهبية، في منزل المتهم، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وبحسب مصادر صحفية مصرية، تم ضبط أيضا عدد من السيارات والعقارات مسجلة باسم المتهم.

وكشفت المصادر أن المتهم الذي تمت إحالته لجهات التحقيق، يعمل مديرا لإدارة التوريدات بإحدى الجهات الحكومية المصرية.