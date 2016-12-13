7 عادات يومية تسبب تلف الملابس

تواصل – وكالات:

تحتاج الملابس لعناية خاصة بها حتى تبدو في مظهر جيد أطول فترة ممكنة، ويخطئ البعض أحياناً في عمليات تنظيم وحفظ الملابس؛ مما يتسبب في تلفها سريعاً.

ونصحت ميندي جودينج، مديرة منظمة “الوفرة” في ريتشموند بالولايات المتحدة الأمريكية، بتنظيم الملابس بطريقة صحيحة من أجل الحفاظ عليها في حالة جيدة لأطول فترة ممكن.

ونبهت “جودينج” إلى 7 أخطاء تتسبب في تلف الملابس، وهي:

1 – استخدام علَّاقات ملابس خاطئة.

2 – حشو خزانة الملابس.

3 – تعليق السترات.

4 – وضع كل شيء على العلَّاقات.

5 – عدم الاعتناء بالملابس خارج الفصل الحالي.

6 – الإكثار من التنظيف الجاف.

7 – حفظ الملابس في أكياس التنظيف الجاف.