7 نصائح للتخلص السريع من أعراض «الغثيان»

تواصل – وكالات:

الغثيان من بين الشكاوى الطبيّة الأكثر شيوعاً، مع أن الأعراض تقتصر على الجهاز الهضمي، ويُعَرَّف بأنه تعبير جسدي عن الحاجة إلى التّقيُّؤ المُرتكز في الحنجرة، أو في أعلى البطن.

وقد يكون الغثيان أيضاً أحد الأعراض لمرض أكثر خطورة، مثل التسمم الغذائي أو نزلة معوية؛ لذا إذا لم تشعر بزوال الغثيان بعد مرور 48 ساعة، يجب عليك استشارة الطبيب.

وللتخلص من الغثيان عليك اتباع الخطوات التالية:

1 – اجلس في مكان هادئ: الحركة الكثيرة قد تسبب الغثيان أو قد تفاقم الحالة.

2 – حاول أن تستريح أثناء جلوسك في مكان هادئ أو في غرفتك على السرير أو على الأرض.

3 – إذا استمر شعور الغثيان، حاول الاستلقاء بتمهل، ولكن ارفع رأسك لأعلى مستخدماً أي شيء، ويفضل استخدام وسادة (فهي أسهل للاستغراق في النوم وأكثر راحة).

3 – تنفس بعمق: تنفس الهواء النقي قد يساعدك على تطهير رئتيك، والحد من الشعور بالقلق، ويجعل معدتك تشعر ببعض التحسن.

4 – اجلس في مكان هادئ وأغمض عينيك، وحاول التفكير في أمر آخر غير شعورك بالغثيان (لتصرف عقلك عن الأمر).

5 – ابتعد عن كل الأجهزة الإلكترونية، فقد تصاب بالصداع بسبب الإكثار من استخدام تلك الأجهزة، وأنت لست في حاجة إلى الشعور بالصداع إلى جانب الغثيان.

6 – خذ نفساً عميقاً من خلال أنفك واحبسه، ثم ببطء، أخرجه من فمك، كرر هذا الأمر عدة مرات.

7 – ضع مادة باردة على مؤخرة عنقك: قد تكون الحمى هي سبب الغثيان، ولكن حتى لو لم تكن، فإن درجة حرارتك قد ترتفع بسبب حالات الغثيان المعتدلة والشديدة، أمّا درجات الحرارة المنخفضة ستحافظ على درجة حرارة جسمك.