 قائد القوات البرية يقلد مصابي القوات المسلحة نوطي الشرف والمعركة | صحيفة تواصل الالكترونية

قائد القوات البرية يقلد مصابي القوات المسلحة نوطي الشرف والمعركة

0
قائد القوات البرية يقلد مصابي القوات المسلحة نوطي الشرف والمعركة

تواصل – واس:

قلّد قائد القوات البرية الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، المصابين من منسوبي القوات المسلحة نوطي الشرف والمعركة الذين يتلقون علاجهم في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية.

ونقل الشلوي خلال زيارته للمستشفى اليوم، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لجميع المصابين، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تفخر وتعتز بجنود الوطن وحماته البواسل.

وقدم الفريق الشلوي للمصابين الهدايا تقديراً لدورهم البطولي، ومابذلوه من تضحيات للدفاع عن الدين والوطن، متمنياً لجميع المصابين الشفاء العاجل.

وثمّن الشلوي الأدوار البطولية التي يقدمها الجنود البواسل على الحدود الجنوبية، ولشجاعتهم وإقدامهم وبسالتهم في ميدان الشرف والبطولة، مقدماً لهم شكر وتقدير رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة على جهودهم وتضحياتهم في الذود عن حدود الوطن.

وأعرب المصابون من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة – حفظها الله – والوقوف خلف قيادتهم، مؤكدين استعدادهم للعودة مجدداً إلى مواقعهم مع إخوانهم المرابطين على الحدود الجنوبية للدفاع عن تراب الوطن، كما أكدوا أنهم سيبقون درعاً حصينة للوطن ومقدراته.

000-804405481482859733732 000-6113886161482862175546

شاهد ايضا

إصابة مواطن إثر سقوط مقذوف حوثي على «الطوال»

إصابة مواطن إثر سقوط مقذوف حوثي على «الطوال»

ألمانيا تدعم أهالي «حلب» بـ15 مليون يورو وتشيد بحملة «سلمان الخير»

ألمانيا تدعم أهالي «حلب» بـ15 مليون يورو وتشيد بحملة «سلمان الخير»

شرطة الجوف: ضبط شاب ضايق النساء داخل مجمع تجاري 

شرطة الجوف: ضبط شاب ضايق النساء داخل مجمع تجاري 

استطلاع: 97% يرون ميليشيا الحشد الشعبي طائفية إرهابية

استطلاع: 97% يرون ميليشيا الحشد الشعبي طائفية إرهابية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>