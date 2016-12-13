 تعرف على أرقام حسابات التبرع لحملة إغاثة الشعب السوري | صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على أرقام حسابات التبرع لحملة إغاثة الشعب السوري

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تعرف على أرقام حسابات التبرع لحملة إغاثة الشعب السوري

تواصل – واس:

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتنظيم حملة شعبية في جميع أنحاء المملكة اعتباراً من اليوم، الثلاثاء، لإغاثة الشعب السوري وتوجيهه – رعاه الله – بأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من: أغذية، وأدوية، وإيواء، واستقبال للجرحى وعلاجهم، وإنشاء المخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً؛ فقد أوضح المركز أنه سيتم جمع التبرعات عبر الحسابين التاليين:
1- SA5655000000099088000757 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي
2- SA9510000022185556000107 مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.
وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920008554).

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