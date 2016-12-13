 ألمانيا تدعم أهالي «حلب» بـ15 مليون يورو وتشيد بحملة «سلمان الخير» | صحيفة تواصل الالكترونية

ألمانيا تدعم أهالي «حلب» بـ15 مليون يورو وتشيد بحملة «سلمان الخير»

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ألمانيا تدعم أهالي «حلب» بـ15 مليون يورو وتشيد بحملة «سلمان الخير»

تواصل – واس:

أعلن وزير التنمية والتعاون الدولي في الحكومة الألمانية جيرت مولر عن تقديم بلاده لحوالي 15 مليون يورو مساعدات إنسانية طارئة لأهالي مدينة حلب.

وحث مولر في تصريح صحفي من مقر الوزارة الألمانية في برلين اليوم، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ضرورة الإسراع في تقديم عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة حلب، مؤكداً الحاجة الملحة لتأمين المواد الغذائية والطبية، وتأمين أطباء لمعالجة المصابين من سكان حلب واللاجئين منهم من برودة الشتاء.

وأشاد الوزير الألماني بحملة المساعدات التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يوم أمس، عاداً الحملة بلسماً وطمأنينة للشعب السوري، ورسالة إليهم بأنهم ليسوا وحدهم.

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