 مصادر لـ«تواصل»: ضبط امرأة ظهرت برفقة مدرب غوص في جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر لـ«تواصل»: ضبط امرأة ظهرت برفقة مدرب غوص في جدة

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مصادر لـ«تواصل»: ضبط امرأة ظهرت برفقة مدرب غوص في جدة

تواصل – خالد الغفيري:

ضبط مركز شرطة أبحر بمحافظة جدة، المرأة التي ظهرت برفقة مدرب غوص للتدريب على الغوص في البحار.

وكشفت مصادر لـ”تواصل”، أن الجهات الأمنية توصلت للمرأة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تمارس الغوص في البحر برفقة مدرب.

وأشارت المصادر إلى أنه تم ضبط المرأة وزوجها مساء اليوم، تمهيداً لإحالتها إلى التحقيق والادعاء العام.

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٣ تعليقات

  1. الله يقوي حكومتنا ويحمي العين الساهره
    ويحفظ مشايخنا من كل شر .
    لويتهاونون في امور زي كذا كان شفت غيرها بتصيد جرابيع

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