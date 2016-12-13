«العمر»: لا يجوز إعداد الحلوى بغرض بيعها للنصارى في أعيادهم

تواصل ـ الرياض:

قال عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، الدكتور ناصر العمر: إنه لا يجوز للمسلم إعداد الحلوى، وتقديم التهاني، والإهداءات، وتكريم النصارى في أعيادهم، كما لا يجوز له حضور احتفالاتهم، أو إقامة الاحتفال لهم، وغيرها من صور المشاركة.

وأوضح العمر، في رده على سؤال حول جواز إعداد الحلوى لبيعها للنصارى في أعيادهم قائلاً: “إعدادها خصيصاً لأعيادهم، فأرى أنه من المشاركة لهم في أعيادهم واحتفالاتهم، وهذا لا يجوز بحال؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: (وتعاونوا على الْبرّ والتّقْوى ولا تعاونوا على الْإثْم والْعدْوان واتّقوا اللّه إنّ اللّه شديد الْعقاب) [المائدة: من الآية2].

وأضاف: أما إذا كانوا لا يظهرون هذه الاحتفالات، ولا تكون هذه الأطعمة خاصة بهم، ولا يكتب فيها ما يفيد تأييد هذه الاحتفالات؛ أي يباع مما هو معروض في المحل دون أن تعدّ خصيصاً لهذه الأعياد فلا حرج في ذلك”.

وأشار العمر إلى أن العلَّامة ابن القيم رحمه الله، شدّد في ذلك، وسبق أن أجاب شيخنا محمد بن عثيمين عن هذا الأمر، وحذَّر منه أشدَّ التحذير، ونقل فتوى ابن القيم، وهي فتوى مشهورة متداولة، ولأئمة الدعوة القدح المعلَّى في هذا الأمر.

ونصح بالرجوع إليها في “الدرر السنية” للعلامة عبدالرحمن بن قاسم، وارجع كذلك إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: “اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم”.