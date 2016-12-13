 «Asus» تطرح هاتفها «ZenFone Go» | صحيفة تواصل الالكترونية

«Asus» تطرح هاتفها «ZenFone Go»

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«Asus» تطرح هاتفها «ZenFone Go»

تواصل ـ وكالات:

أعلنت شركة “Asus”، الثلاثاء، توفر هاتفها  ZenFone Go للبيع في الأسواق الهندية، بـ 5 ألوان: “الأحمر، الفضي، الأزرق، الفضي، الذهبي”.

ويأتي هاتف ZenFone Go مع شاشة بحجم 4.5 أنش، مع دقة وضوح 854 في 480 بيكسل، ويدعم رقاقة معالج سناب دراجون 410، مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية سعة 8 جيجا بايت، وفتحة تدعم بطاقة ذاكرة microSD.

وتتميّز كاميرة ZenFone Go الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 2070 mAh، ويعمل عبر نظام تشغيل الأندوريد 6.0 مع واجهة المستخدم ZenUI.

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