 محامون أتراك يتقدمون بشكوى جنائية ضد بشار وسليماني | صحيفة تواصل الالكترونية

محامون أتراك يتقدمون بشكوى جنائية ضد بشار وسليماني

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محامون أتراك يتقدمون بشكوى جنائية ضد بشار وسليماني
حلب

تواصل ـ وكالات:

تقدم محامون أتراك يتبعون لــ”الاتحاد الدوليّ للحقوقيّين”، بشكوى جنائيّة لقصر العدل بمنطقة “تشاغليان” في إسطنبول، ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، والإيراني قاسم سليماني لارتكابهما جرائم ضد الإنسانيّة في سوريا.

وتضمنت الشكوى أسماء بارزة في النظام، ابتداءً من رأس النظام السوري بشار الأسد؛ وذلك رداً على الجرائم الشنيعة التي ارتُكبت بحق الإنسانية خلال الحرب الدائرة في سوريا بحسب ما أوردت صحيفة “يني شفق” التركية.

وأكد الاتحاد الدولي للحقوقيّين، أنّه تقدّم بتلك الشكوى ضدّ شخصيات في نظام الأسد وإيران؛ بناءً على أدلة تثبت تورّطهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة، ومن بين الضباط والقادة الإيرانيّين “قاسم سليماني” زعيم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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