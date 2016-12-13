 شاهد.. ردة فعل «طريفة» لأصحاب المحلات تجاه العملة الجديدة | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. ردة فعل «طريفة» لأصحاب المحلات تجاه العملة الجديدة

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تواصل – الرياض:

وثق مواطن بكاميرا جواله ردود فعل العاملين في المحلات تجاه عملات الإصدار السادس التي طرحت للتداول، وطريقة تفاعلهم الطريفة معها.

وظهر العاملون في المطاعم والمحلات والصيدليات وهم متشككون من فئة الـ500 ريال التي عرضها المواطن لهم، ليقوموا بمحاولة فحصها ونقلها بينهم ليفكوا شفرتها، حيث قال المواطن الذي مر على أكثر من محل، إن العاملين في المحلات لم يقبلوها، بحسب تعبيره.

وكانت مؤسسة النقد “ساما”، أعلنت، الاثنين، عن توفر الإصدار السادس للعملة في كل فروعها، كما طرحت آليات للتأكد من سلامة العملة الجديدة.

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