 إطلاق تطبيق للتنقل بين قراءة الكتب والاستماع لها على «آيفون» | صحيفة تواصل الالكترونية

إطلاق تطبيق للتنقل بين قراءة الكتب والاستماع لها على «آيفون»

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إطلاق تطبيق للتنقل بين قراءة الكتب والاستماع لها على «آيفون»

تواصل – وكالات:

يتيح تطبيق “DuoBook” لمستخدمي نظام آي أو إس المهتمين بالقراءة تجربة مرنة للانتقال ما بين قراءة الكتب والاستماع لها في الوقت نفسه.

ويُعد التطبيق بمثابة قارئ بسيط للكتب الإلكترونية يهدف إلى تركيز المستخدم على القراءة فقط، مع دعمه لميزة الاستماع الصوتي للكتاب.

ويُمكن للمستخدمين الاعتماد على التطبيق، الذي يدعم اللغة الإنجليزية، لاستكمال أنشطة القراءة الخاصة بهم حتى أثناء وجودهم في مواقف غير ملائمة للقراءة مثل قيادة السيارة؛ وبالتالي يُمكن للمستخدمين حينها الاستماع للكتاب من آخر مكان توقف عنده المستخدم أثناء القراءة العادية.

ويوفر التطبيق تجربة استماع صوتية عالية الجودة إلى جانب توفير معلومات كافية حول الكتاب، بما فيها المدة الزمنية الكاملة في حال الاستماع الصوتي.

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