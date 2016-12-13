 قريباً.. ساعات ذكية فاخرة من «جوجل» | صحيفة تواصل الالكترونية

قريباً.. ساعات ذكية فاخرة من «جوجل»

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قريباً.. ساعات ذكية فاخرة من «جوجل»

تواصل ـ وكالات:

تطرح شركة جوجل اثنتين من الساعات الذكية الفاخرة خلال الربع الأول من عام 2017، وأوضحت الشركة الأمريكية، أن الساعات الذكية الجديدة ستعتبر أولى التقنيات القابلة للارتداء، التي ستعتمد على نظام تشغيل أندرويد وير 2.0.

ولم تفصح شركة جوجل عن أية معلومات بشأن الشركة، التي سوف تتولى مهمة إنتاج الساعات الذكية الجديدة، مؤكدة أنه لن يتم توريد الساعات الذكية الجديدة مع العلامات التجارية لجوجل أو بيكسل.

ومع طرح الساعات الجديدة ستبدأ جوجل في إطلاق الإصدار الجديد من نظام التشغيل أندرويد وير لبعض الموديلات القديمة المختارة، إلا أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن أسماء الموديلات، التي سيتم تحديثها.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بإطلاق النسخة الخامسة والأخيرة للمطورين من نظام أندرويد وير 2.0 خلال يناير القادم.

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