 مكة.. مواطن يوثِّق لـ«تواصل» تسرب مياه التحلية في محافظة رنية (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. مواطن يوثِّق لـ«تواصل» تسرب مياه التحلية في محافظة رنية (فيديو)

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تواصل- خالد العبدالله:

رصد القارئ “أ، س”، بكاميرته تسريباً لمياه التحلية من أحد الخزانات للأسبوع الثاني على التوالي، على الخط السريع بمحافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأرسل القارئ، فضل عدم ذكر اسمه، لخدمة المواطن الصحفي، في صحيفة “تواصل” مقطع فيديو يوثق فيه تسريب مياه التحلية، مناشداً فيه الجهات المختصة بوقف هدر المياه.

شاركونا في تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي”، وسيتم نشر أي توضيح رسمي، أو تفاصيل جديدة حال ورودها.

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