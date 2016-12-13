مكة.. مواطن يوثِّق لـ«تواصل» تسرب مياه التحلية في محافظة رنية (فيديو)

تواصل- خالد العبدالله:

رصد القارئ “أ، س”، بكاميرته تسريباً لمياه التحلية من أحد الخزانات للأسبوع الثاني على التوالي، على الخط السريع بمحافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأرسل القارئ، فضل عدم ذكر اسمه، لخدمة المواطن الصحفي، في صحيفة “تواصل” مقطع فيديو يوثق فيه تسريب مياه التحلية، مناشداً فيه الجهات المختصة بوقف هدر المياه.

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