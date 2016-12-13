355 ألف زائر لمعرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثانية

تواصل ـ جدة:

استقبل معرض جدة الدولي للكتاب أكثر من 355 ألف زائر في نسخته الثانية والذي انتهت فعالياته يوم الأحد الماضي في أرض الفعاليات بأبحر، بمشاركة 450 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية بينها خمس دول تشارك للمرة الأولى هي: باكستان، وسلطنة عمان، وألمانيا، وماليزيا، والصين.

وكان المعرض استقبل في النسخة الأولى 750 ألف زائر، بينما أعربت إدارة المعرض قبل بداية النسخة الثانية عن أملها في زيادة العدد إلى مليون زائر. وقالت إدارة المعرض: إن زواره تجولوا بين مليون و500 ألف عنوان كتاب في الفترة من 15 إلى 25 ديسمبر كانون الأول.

وأقيمت ست منصات توقيع بالمعرض صعد إليها 230 مؤلفاً ومؤلفة لتوقيع أحدث إصداراتهم من روايات وكتب اجتماعية واقتصادية وعلمية، كما أقيمت ندوات وأمسيات شعرية وورش عمل وعروض مسرحية وأنشطة تفاعلية، إضافة لاستضافة مجموعة من الأدباء والمفكرين والباحثين.

وجاء معرض جدة الدولي للكتاب في ختام موسم معارض الكتب الدولية العربية لعام 2016 ليبدأ الموسم الجديد في 2017 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير المقبل.