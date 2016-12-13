بعد سجن المحرِّض.. سهام إسقاط الولاية «المسمومة» تسقط أرضاً

تواصل – تقرير:

أثار قرار المحكمة الجزائية بالدمام، صباح اليوم، والذي قضى بسجن مواطن لمدة عام وتغريمه 30 ألف ريال ومصادرة هاتفه، بعد إدانته بالتحريض عبر موقع “تويتر” على إسقاط الولاية عن المرأة، ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المحرض كان يملك حساباً إباحياً على الإنترنت.

واعتبرت المحكمة، أن فعل المتهم، جاء مخالفاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما اتهمته بالدعوة للفاحشة والرذيلة لإنشائه حساباً لنشر الصور الإباحية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتعبيراً منهم عن الفرحة، دشن مغردون هاشتاج #سجن_المحرض_على_إسقاط_الولاية_عن_المرأة الذي سرعان ما تصدر قائمة التفاعلات اليومية لنسخة المملكة في موقع التغريدات القصيرة ‘‘تويتر‘‘.

تفاعلات واسعة:

بدا واضحاً أن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد اضطر للاستجابة إلى حملات البلاغات المتصاعدة ضد الحساب، حيث أوضحت مصادر، أن سبب إيقاف الحساب يعود لكون صاحبه انتهك حقوق النشر، وتم تحذيره من قبل إدارة الموقع، إلا أنه استمر في مخالفته وسخر من تحذير الإدارة له، بل نشر نسخة من رسالة التحذير؛ ما دفع الموقع في النهاية لإيقاف حسابه.

وفي سياق ردود الأفعال، علق المغرد يوسف بركات على الخبر بقوله ‘‘صدق الأمير نايف رحمه الله حينما قال: (إن من ينادون بحرية المرأة، إنما يريدون حرية الوصول إليها…)، فيما قال صاحب معرف ‘‘saharimo‘‘ :‏‘‘اللهم احفظ بنات المسلمين من هؤلاء الأنجاس، الذين يريدون التغرير ببعض من لا تحكم عقلها الولاية حماية للمرأة وسند‘‘.

وعلق ‘‘καλαπ‘‘ بقوله: ليس بأمر جديد أو غريب من هم خلف تلك الحسابات.. لكن المحزن هو الانسياق خلف تلك المحاولات بلا وعي، بينما وافقه أبو الوليد الذي أكد: أن كل أمر يتم فيه استهداف المرأة العربية المسلمة والسعودية خاصة، سيكون من صناعة أعداء الإسلام والمجتمع، فهو استهداف ممنهج لتغريب المرأة ليضيع المجتمع.

وقال صاحب الحساب 1395: ‘‘أسقطوا رأسه من على كتفيه حتى تموت الفتنة، يبغي يسقط الولاية وبعدها يبدأ يتفق معهن ويسوي ‘أفلاماً إباحية، هذي الخطة أهم شيء يفلتون العالم‘‘، فيما أيده نايف بن عميّان حين علّق بقوله: ‘‘خبر مفرح نريد دعسه‘‘.

وقال alkaldi Husin ‏”هذا من أذناب إيران.. الله يحفظ أعراضنا وأهالينا ووطنا من فتن الحاقدين… والله يرد كيدهم في نحورهم”، فيما قال الزعيم الهلالي من يطالب بإسقاط الولاية ليس، لديه دين ولا عنده غيرة”، وتابعه Ayid A. Muaddi بقوله: “‏يعرف أن إسقاط الولاية عن المرأة هو الباب المفتوح السهل للوصول إليها فلو كان سوياً ما أنشأ حساباً إباحياً”.

وقالت أم محمد ‘‘ربي أسعد أمي حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم من أراد بناتنا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره، اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار‘‘، فيما قال صالح صالح ‘‘هذا هدفهم إخراج المرأة وجعلها سلعة رخيصة، والحمد لله محد اشتكى منهن ما فكروا يحسنون وضع الشباب لكي يستطيعوا الزواج‘‘.

علماء ومفكرون:

وكان سماحةُ المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قد سبق وصرح تعليقاً على مطالبات إسقاط ولاية الرجل عن المرأة، بأنها “جريمة تستهدف هوية المجتمع السعودي المسلم”.

وأوضح سماحة المفتي، في تصريح خاص لـ”تواصل”، أنه “لا يجوز إسقاط ولاية الرجل عن المرأة”، مؤكداً أن الدعوة إلى إسقاطها “سيئة لا خير فيها ومخالفة للكتاب والسنة”.

بدورهم، شارك الكثير من العلماء والكتاب والمفكرين برؤيتهم لمفهوم الولاية في الإسلام تحت وسم #الولاية_ لها_لا_عليها؛ لمناقشة “قضية الولاية” على المرأة؛ والتي طرحت الفهم المغلوط لدى بعض الرجال الذين اعتبروا الولاية سلطة مطلقة، بعيداً عن غايتها الشرعية والاجتماعية.

وغردت الدكتورة أميرة الصاعدي، الأستاذ المشارك بمعهد تعليم اللغة العربية بجامعة أم القرى، والمهتمة بالدعوة والعمل التطوعي وقضايا المرأة، قائلة: ‘‘الإسلام دين عدل ورحمة وخير ولا يشرع لعباده إلا ما فيه مصلحة، وقد حظيت المرأة فيه بمزيد عناية ورعاية وتكريم‘‘.

وغردت شيخة بنت محمد القاسم، المشرفة التربوية وعضوة تأليف المقررات الدينية سابقاً، قائلة: ‘‘مسكينة من تظن أنّ الولي لا قيمة له في حياته، هو حصن، وسند، وعضيد، لا تنكر ذلك إلا من في قلبها هوى‘‘.

وتساءلت منيرة المفرج المشرفة التربوية بوحدة التوعية الإسلامية بمكتب التربية والتعليم (الرياض) سابقاً، في تغريدة لها: ما نراه من ظلم لبعض النساء في مجتمعنا نتيجة طبيعية لتقصير الرجل في ولايته كيف يُطالب بإلغائها؟!

إدانة كاملة:

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في الأحساء قد تقدمت بدعوى ضد مواطن ضبطته دورية أمنية أثناء قيامه بوضع ملصقات على عدد من الجوامع في الأحساء كتب فيها عبارات باللغتين العربية والإنجليزية تدعو إلى إسقاط الولاية عن المرأة، وتبين من التحقيقات أنه نفس الشخص الذي يدعو إلى ذلك عبر حساب في موقع تويتر.

وأكدت هيئة التحقيق أن المتهم هو من وضع مطلب (إسقاط الولاية عن المرأة) و(هاشتاق) (سعوديات تطالب بإسقاط الولاية)، حيث وجه الادعاء العام إلى المدعى عليه تهمة إثارة وتأليب الرأي العام من خلال وضع ملصقات ونشر تغريدات تطالب بإسقاط الولاية عن المرأة.