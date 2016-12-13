«الدفاع المدني» ينجح في إنقاذ 9 احتجزتهم النيران داخل بناية بجدة (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

شهد حي مشرفة بوسط محافظة جدة، اليوم، حريقاً كبيراً نشب في شقة في بناية من أربعة أدوار، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ تسعة أشخاص احتجزتهم ألسنة اللهب وسحب الدخان داخل البناية.

من جهته، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ التابعة لمدني جدة، نجحت – بتوفيق الله – في إنقاذ (٦) أطفال، و(٣) نساء احتجزتهم ألسنة اللهب وكثافة الدخان داخل شقة في بناية مكونة من أربعة أدوار.

وأضاف: أن الحادث بدأ بنشوب حريق في شقة بالدور الثالث؛ تسبب في تصاعد سحب كثيفة من الدخان غطت أرجاء الشقة، تاركاً خلفه أربعة أطفال وامرأتين حيل بينهم وبين الخروج بحثاً عن النجاة، لتمتد سحب الدخان صعوداً متسربة إلى داخل شقة بالدور الرابع، وهي التي تعلو الشقة المحترقة لتحتجز بداخلها طفلين وامرأة.

وأوضح سرحان: أنه مع وصول فرق الإنقاذ والإطفاء لموقع الحادث، عمدت الفرق إلى البحث داخل أروقة الشقة المحترقة والشقق التي تأثرت بسحب الدخان، تزامناً مع إخلاء البناية، وأثناء البحث عثر على أربعة أطفال بالدور الثالث داخل الشقة المحترقة، اتخذوا من إحدى الغرف مكاناً يرونه آمناً للنجاة، لتقوم فرق الإنقاذ بإخلائهم عن طريق السلالم المحمولة، مستخدمين النوافذ ليستقبلهم الهلال الأحمر على الأرض مقدماً لهم الإسعافات الأولية.

وتابع: وفي غرفة مجاورة حالت ألسنة اللهب وسحب الدخان دون خروج امرأتين احتجزتا داخل غرفة، لتسارع فرق الإنقاذ بنقلهما مباشرة إلى خارج البناية، لتتلقيا العلاج من قبل الهلال الأحمر.

وعن الدور الرابع، كشف أن سحب الدخان المتصاعدة من الحريق الناشب بالدور الثالث، احتجزت طفلين وامرأة، تم إخراجهم عن طريق فرق الإنقاذ إلى خارج البناية، وجرى تقديم العلاج اللازم لهم عن طريق الهلال الأحمر.