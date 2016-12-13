 إطلاق نار بمشاجرة طلابية جماعية داخل مدرسة في تثليث | صحيفة تواصل الالكترونية

إطلاق نار بمشاجرة طلابية جماعية داخل مدرسة في تثليث

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إطلاق نار بمشاجرة طلابية جماعية داخل مدرسة في تثليث

تواصل – عسير:

تحوَّلت مشاجرة طلابية جماعية إلى إطلاق النار من أحد الطلاب على مدرسته ومنسوبيها من الخارج بمحافظة تثليث، التابعة لمنطقة عسير، فيما تحفظت الجهات الأمنية على أطراف المشاجرة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم تعليم بيشة: “حدثت مشاجرة جماعية اليوم بين مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس بمحافظة تثليث، ثم خرج طالب من المدرسة وقام بإطلاق النار على مبنى المدرسة ومنسوبيها، ولم يُصب أحد”.

وذكر المتحدث في حساب تعليم بيشة عبر “تويتر”: “الجهات الأمنية ألقت القبض على المتسببين في المشاجرة، ويوالي تعليم الليث متابعة الموضوع”.

وتعد هذه هي الحالة الثانية لإطلاق نار على مدرسة ومنسوبيها بمحافظة تثليث، خلال هذا الفصل الدراسي، حيث تعرض عدد من المعلمين والطلاب في الواقعة الأولى لإصابات طفيفة.

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