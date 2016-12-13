 «تعليم القريات» يعتمد تغيير مواعيد الدوام الشتوي في المدارس | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم القريات» يعتمد تغيير مواعيد الدوام الشتوي في المدارس

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«تعليم القريات» يعتمد تغيير مواعيد الدوام الشتوي في المدارس

تواصل – القريات:

اعتمد مدير التعليم  الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي مواعيد الدوام الشتوي لمدارس المحافظة، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3 / 4 /1438 هــ على النحو التالي:

مدارس البنين: أن تكون بداية اصطفاف الصباح الساعة الثامنة والربع  ( 8:15 ) صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف (8:30 ) صباحاً.

أما مدارس البنات فتكون بداية اصطفاف الصباح الساعة الثامنة ( 8:00 ) صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والربع ( 8:15 ) صباحاً.

وأوضح تعليم القريات: أن من حق قادة وقائدات المدارس ممارسة صلاحياتهم لإلغاء الطابور الصباحي وفق الظروف الجوية. ويأتي هذا التنظيم للمحافظة على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة.

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