«جزائية الرياض» تنظر محاكمة مواطن انتحل صفة ضابط مخابرات

تواصل – الرياض:

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، دعوى ضد مواطن انتحل صفة ضابط في الاستخبارات، وعرضت المحكمة أدلة المدعي العام على المتهم وردوده عليها، وأغلقت الجلسة لتحديد موعد للنطق بالحكم.

وكشفت الدعوى عن قيام المواطن بتقديم نفسه للقنصلية اليمنية بجدة، على أنه ضابط بالمخابرات ولديه عرض من الحكومة الروسية عن رغبتهم في بناء قاعدة عسكرية باليمن بعد موافقة الحكومة.

وسلم مندوب هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة أوراق المتهم التي تحمل سلسلة من الاتهامات، من بينها قيامه بإجراء مباحثات مع جهات خارجية “روسيا” للتعاون العسكري بصفة غير نظامية، والإساءة إلى سمعة الدولة ومكانتها من خلال إجراء مباحثات مع جهات خارجية تتعلق بشؤون سيادية وعسكرية لدولة شقيقة.