«العدل»: لا إفراغ لصكوك التملك دون موافقة الوزارة

تواصل – الرياض:

أصدرت وزارة العدل تعميماً وجهت فيه كافة كتابات العدل بعدم قبول أي مكاتبات ترد لها بشأن إفراغ صكوك التملك، إلا بموجب خطاب موقع من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني شخصياً.

وجاء في التعميم الذي أصدره الوزير العدل: نظراً لما لوحظ من صدور مكاتبات ترد لكتابات العدل مباشرة، من غير عرضها على الوزارة؛ ومن ثم الاعتماد عليها في الإفراغ، وهذا يعد مخالفاً لتعاميم سابقة أصدرتها الوزارة في هذا الشأن بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وشدد الوزير، على أن أي إفراغ يتم بلا توجيه مكتوب موقع منه لصكوك التملك، سيكون محل المساءلة والتحقيق؛ وذلك لمن أصدر التوجيه ولمن قام بالاعتماد عليه في الإفراغ، وسيكون رئيس كتابة العدل مسؤولاً مباشراً حول إحالة أي توجيه يرد لكتابة العدل يخالف هذه التعليمات.

الجديد بالذكر أن صكوك التملك تشمل طلبات تملك أراضي المنح، وطلبات حجج الاستحكام.