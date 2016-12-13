‏بالصور.. أمير المدينة يدشن مشروعاً للغسيل الكُلَوِيّ يخدم 192 مريضاً

تواصل – أحمد الحربي:

دشن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، مركز الغسيل الكلوي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبدالله الإنسانية، بسعة (48) كرسي غسيل كلوي، وطاقة استيعابية (192) مريضاً، ومن الممكن زيادتها مستقبلاً إلى 288 مريضاً إذا دعت الحاجة.

وحث الأمير فيصل بن سلمان، على زيادة مثل هذه المراكز في بعض المحافظات كمرحلة ثانية؛ كون المرضى في حاجة ماسة لها، للحد من عناء سفرهم لغسيل الكلى في مناطق أخرى.

ونقل سمو أمير المنطقة، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للجميع، مؤكداً رعاه الله على دعم العمل الإنساني الخيري لإنجاحه، كما قدم خالص شكره وتقديره لأصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – على ما يبذلونه تجاه ذلك الصرح الإنساني.

‏يتبع مركز الغسيل الكلوي في المدينة، لمشروع رعاية مرضى الكُلَى، وتنفذه مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأعمال الإنسانية.