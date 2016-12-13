بالصور.. أسرة «القفاري» تحتفل بملتقاها السنوي السابع عشر

تواصل – سامي الثبيتي:

‏احتفلت أسرة القفاري من قبيلة تميم بملتقاها السنوي السابع عشر يوم الجمعة الماضي، بقاعة مكارم للاحتفالات في مدينة بريدة، بحضور جمع غفير من أبناء وبنات الأسرة، حيث بلغ عدد الحضور تقريباً سبعمائة فرد من أفرادها يتقدمهم كبار الأسرة ووجهاؤها ومثقفوها من كافة مدن المملكة.

‏وتخلل الملتقى السلام بين أفراد الأسرة، وتبادل الأحاديث الودية، وعلى ضوئه أقيم مهرجان مصغر ومسابقات خاصة بالأشبال والأطفال بعد صلاة المغرب.

‏ثم بدأ برنامج الحفل الرسمي الساعة التاسعة، والذي كان من تقديم الشابين عمر بن صالح القفاريي، ومعاذ بن محمد القفاري، وتلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشبل راشد بن عبدالله القفاري.

ثم ألقى كلمة الأسرة الدكتور بجامعة الإمام بالرياض الشيخ عبدالله بن سليمان القفاري، وبعدها كلمة اللجنة المنظمة ألقاها سليمان بن عبدالله القفاري المدير التنفيذي للقاءات الأسرية، وبعد ذلك ألقى الشاعر الشبل معن بن محمد القفاري قصيدة ترحيبية بالأسرة.

‏ثم أعقب الحفل عرض مرئي وتقرير عن أعمال الأسرة قدمه الشاب محمد بن خالد القفاري، ونبذة عن الوجيه العم جربوع بن محمد القفاري، رحمه الله، بالإضافة إلى مداخلات من أبناء الأسرة الدارسين في أمريكا عبر التسجيل المرئي، وإثر ذلك تم عمل لقاء مع بعض كبار الأسرة قدمه الأستاذ خالد بن عبدالعزيز القفاري، وتخلل اللقاءَ تكريمٌ لعدد من الإعلاميين.

‏وفي ختام الحفل تم السحب على الجوائز المقدمة للحضور؛ ومن ثم تناول الجميع مأدبة العشاء على شرف الضيوف احتفالاً بهذه المناسبة.

من جهته، هنأ المشرف العام على الحفل قاضي الاستئناف الشيخ إبراهيم بن سليمان القفاري أسرة القفاري على نجاح الملتقى، مثمناً جهود العاملين بمكتب الأسرة.

وشكر المشرف العام الداعمين والمحسنين من أثرياء القفاري، وكل من حضر الملتقى من الجنسين، متمنياً المزيد من التقدم، وواعداً بكثير من التطورات المستقبلية على صعيد الأسرة من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لمسيرة الأسرة للسنوات القادمة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها، وأن ينصر المرابطين على حدودها، وأن يوفق ولاتها لكل خير.