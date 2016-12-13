بالصور.. «بر القاعد» بحائل تُطلق مشروع الاستفادة من فائض الطعام

تواصل – سعود الرفاع:

حظي مشروع “استقبال فائض الأطعمة” الذي تبنّته جمعيةُ البر في مدينة القاعد، نجاحاً كبيراً بعد أن تفاعل معه عدد كبير من الأهالي، لا سيما هذه الفترة التي تُصادف عادة الإجازة الدراسية، وحفلات الزواج، والذي يعود بالفائدة للمحتاجين.

ويأتي المشروع في وقت تجهل فيه بعض الأسر بالمشروع، أو لا تعي أهميته للمحتاجين، وبالتالي لا يقدمون فائض أطعمتهم للمشروع رغم أنه يريحهم من بقايا الطعام التي عادةً ما يكون مصيرها براميل النفايات، دون اكتراث للمخالفة الصريحة لتعاليم الإسلام بعدم الإسراف.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عايد الشمري، استمرارهم في استقبال فائض الطعام، لافتاً إلى وجود أسر محتاجة، كما لفت إلى أن أصحاب المناسبات كانوا يجدون في السابق صعوبة في توزيع ما يزيد على حاجتهم، ولذلك تقرّر إنشاء مراكز استقبال متخصّصة لجمع وحفظ فائض الولائم بمتابعة مباشرة من فرع جمعية البر بالقاعد.

وقال الشمري: إنّ مهمة المراكز جمع وحفظ الأطعمة في صحون بلاستيك عليها معلومات الجمعية ثمّ إعادة توزيعها على الأسر المحتاجة بعد الفحص، والتنظيف، والتأكد من سلامتها، حفاظاً على كرامة وصحة المحتاجين، مؤكداً أن هذه الطريقة ساهمت في معالجة الإسراف في الولائم.

وأضاف: أنّ هناك فريقاً من الجمعية يقوم بتعبئة الزائد من الطعام في الأوعية المخصّصة لذلك ويوضع تاريخ وساعة التعبئة والصلاحية، بعد فرز الوجبات التي يتم توصيلها للمستفيدين، مذكراً بقول تعالي: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)، مناشداً الاستراحات، والمنتجعات، وقصور الأفراح بحفظ فائض الطعام لتوزيعه على المستفيدين.

إلى ذلك أشاد أحد المستفيدين بما تقوم به الجمعية الخيرية تجاه الاستفادة من فائض الأطعمة، مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بوجود مراكز متخصّصة، وهذا ما تقوم به الجمعية البر في مدينة القاعد.

وذكر المستفيد، أنه نصح أصدقائه وأقاربه بالتواصل مع الجمعية عبر موقعها، أو هاتفها للتواصل مع فائض الولائم بجمعية البر الخيرية بالقاعد على الرقم 0505160552 لتوزيع الصحون.