السجن «20 عاما» لمواطن أطلق النار على شرطة «العوامية»

تواصل – علي الصغير:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالسجن تعزيرا لمواطن (20) سنة، وغرامة خمسة آلاف ريال، ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وتوابعه ومصادرة الذاكرة المضبوطة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وذلك بعد إدانته بإطلاق النار على مركز الشرطة بالعوامية.

وأدانت المحكمة المواطن بارتباطه بعدد من المشبوهين من ضمنهم أحد المطلوبين أمنياً، وحيازته لسلاح رشاش بمخزنيه و(56) طلقة حية له بعد سرقته من أحد الأشخاص وإطلاقه النار منه عدة مرات في إحدى المناسبات.

كما ضُبط بحوزة المتهم صورة لأحد المطلوبين أمنياً، وحيازته أيضا لذاكرة جوال تحوي مقاطع صوتية وفيديو تحث على التجمعات والقتال وتؤيد منظمة إرهابية ومقاطع ابتزاز وصوراً لأسلحة وذخيرة، كما خالف التعهد المأخوذ عليه سابقاً بالبعد عن مواطن الشبهات.

وكانت أبرز الاتهامات التي وجهتها المحكمة للمدعى عليه مشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية، كما أدين بخطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به.