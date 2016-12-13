إندونيسيا.. رفض إسقاط تهمة الإساءة إلى الإسلام عن حاكم جاكرتا

تواصل – وكالات:

رفضت محكمة إندونيسية، اليوم الثلاثاء، طلباً تقدم به فريق الدفاع عن حاكم العاصمة جاكرتا،

، لإيقاف محاكمته بتهمة “الإساءة” للقرآن.

وقال القاضي “بودي دويارسو”: إن هيئة الدفاع عن حاكم جاكرتا، الملقب بـ”أهوك”، تقدمت بالتماس للمحكمة مطالبين بوقف نظر القضية، زاعمين أنها “غير دقيقة”، و”تنتهك حقوق الإنسان” الخاصة بالحاكم، وفقاً لصحيفة “ديتيك” الإندونيسية.

وأضاف “دويارسو” أن المحكمة رفضت الالتماس، وأنها ستستمر في عقد جلسات المحاكمة، التي قد تستمر أشهراً، وقد تنتهي، حال ثبوت التهم، بسجن “أهوك” مدة تصل إلى خمس سنوات.

يذكر أن “أهوك” هو أول حاكم مسيحي، من أصل صيني، لجاكرتا منذ 50 عاماً، وجرى تنصيبه خلفاً لـ”جوكو ويدودو” في 2014.