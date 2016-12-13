قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.. الجيش الصيني يستعرض قدراته بالمحيط الهادئ

تواصل – وكالات:

استعرض الجيش الصيني قدراته العسكرية، قبل أقل من شهر على تنصيب دونالد ترامب رئيسًا لأمريكا.

حيث أبحرت حاملة الطائرات الصينية الوحيدة نحو المحيط الهادئ، كما اختبرت القوات الصينية مقاتلة جديدة، في وقت تشهد العلاقات مع الولايات المتحدة توتراً بشأن تايوان.

وأعلنت الصحف الصينية أن حاملة الطائرة لياوننغ تبحر للمرة الأولى إلى المحيط الهادئ وأن مقاتلة جديدة إف سي-31 قامت بأول طلعة اختبارية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأتي هذه التدابير في وقت تستعد بكين لوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الذي لم يوفر الصين من انتقاداته منذ انتخابه مطلع نوفمبر.

وازداد التوتر بين بكين وتايوان بعد اتصال هاتفي بين رئيستها والرئيس الأميركي المنتخب، حيث تمنع الصين على الدول التي تقيم علاقات معها الاتصال رسميا مع تايوان التي تعتبرها مقاطعة تابعة لها.

وصب ترامب الزيت على النار بإشارته إلى تقارب محتمل مع تايوان في حين لا تستبعد بكين اللجوء إلى القوة لفرض سيادتها على الجزيرة.

في هذه الأجواء، أكد مراقبون أن التمارين التي تجريها حاملة الطائرات الصينية والتي اشترتها بكين من روسيا، مقلقة لواشنطن، خصوصاً وأن السفينة التي تواكبها عدة قطع حربية لم تبحر أبداً في المحيط الهادئ منذ دخولها في الخدمة في 2012.