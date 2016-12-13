456 مليون دولار مساعدات إنسانية من المملكة لليمن

تواصل – سعود الخالد:

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنّ المساعدات المقدمة من المملكة إلى اليمن، بلغت 456 مليون دولار أمريكي، تشمل 98 مشروعاً، يستفيد منها نحو 26 مليون مواطن يمني.

وقال سفارة المملكة بالقاهرة في بيانها اليوم الثلاثاء: إن المشروعات التي ينفذها المركز، تتنوّع بين مجالات الصحة، والمياه والإصحاح البيئي، والتغذية، والاتصالات في حالات الطوارئ، والخدمات اللوجستية، ودعم التنسيق في العمليات الإنسانية، إضافةً إلى مجالات التعليم، والحماية، والتعافي المُبكر، بجانب ما قدمته في مجالات الإيواء، والأمن الغذائي، وإدارة وتنسيق المُخيمات.

وأسهم المركز في تنفيذ المشروعات عبر 73 شريك من المنظمات والهيئات الإغاثية المحلية والدولية، أبرزهم برنامج الغذاء العالمي، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، صندوق الأمم المتحدة للأطفال “يونيسيف”، منظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، المنظمة الدولية للهجرة، الهيئة الطبية الدولية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة للإنماء، الاتحاد الدولي لتجمعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومنظمة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.