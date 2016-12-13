 نصائح لمواجهة الضغط على «الأذن» داخل الطائرة | صحيفة تواصل الالكترونية

نصائح لمواجهة الضغط على «الأذن» داخل الطائرة

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نصائح لمواجهة الضغط على «الأذن» داخل الطائرة

تواصل ـ وكالات:

كشف أطباء ألمان أن السبب الشعور بالمعاناة من الضغط على الأذن أثناء السفر بالطائرة يرجع إلى انضغاط طبلة الأذن إلى الداخل بفعل انخفاض الضغط بالأذن الداخلية، والذي ينجم عنه ارتفاع الضغط بالبيئة المحيطة، أثناء الهبوط مثلاً.

وقال طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني ميشائيل ديغ إنه يمكن مواجهة الضغط الواقع على الأذن بالطائرة من خلال التثاؤب والبلع، واللذين يعملان على موازنة ضغط الأذن الداخلية مع ضغط المحيط الخارجي.

ونصح ديغ بمواصلة تناول المشروبات أثناء هبوط الطائرة للأطفال الرضع والصغار حيث يساعدهم البلع المستمر على معادلة الضغط.

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