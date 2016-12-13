تطوير تقنية جديدة للكشف المبكر عن «سرطان الجلد»

تواصل ـ وكالات:

تمكن باحثون في جامعة روكفلر الأمريكية من تطوير تقنية آلية تجمع بين التصوير بالتحليل الرقمي والتعلم الآلي لمساعدة الأطباء على الكشف عن سرطان الخلايا الصبغة في مراحله المبكرة، وهو أشهر أنواع سرطان الجلد.

وتتم معالجة صور الآفات من خلال سلسلة من برامج الكمبيوتر التي تستخرج معلومات عن عدد الألوان الحالية الموجودة في الورم، وبيانات كمية أخرى.

ومن التحليل يتم استخلاص نتيجة إجمالية للخطر، تسمى “كيو سكور”، تشير إلى احتمال أن تكون الإصابة حالة ورم سرطاني. وقد نشرت نتائج الدراسة مجلة “اكسبريمنتال ديرماتولوجي”.

وأوضح جيمس كروجرو الدكتور مارتن كارتر الباحث في مجال التحقيقات السريرية ورئيس مختبر تحقيقات الأمراض الجلدية أن “هناك حاجة حقيقية لتوحيد القياس عبر مجال الأمراض الجلدية”.

وتابع “الكشف من خلال الفحص ينقذ حياة المرضى لكنه صعب للغاية بصرياً، وحتى عندما يتم استئصال الورم المشتبه به وفحصه ويتم التأكد أنه حالة سرطان الخلايا الصبغية، تكون نسبتها حوالي 10% فقط من الحالات”.