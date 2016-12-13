 كوريا تستخدم الصواعق الكهربائية للمشاغبين على متن طائراتها  | صحيفة تواصل الالكترونية

كوريا تستخدم الصواعق الكهربائية للمشاغبين على متن طائراتها 

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كوريا تستخدم الصواعق الكهربائية للمشاغبين على متن طائراتها 

تواصل – وكالات:

وعدت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية، بالسماح لأفراد طواقم الطيران باستخدام الصواعق الكهربائية بلا تردد للسيطرة على الاضطرابات خلال الرحلة.

ويأتي قرار “الخطوط الكورية” إثر تعرضها لانتقادات بسبب تعاملها مع واقعة عنف من أحد الركاب.

وذكر أحد الركاب، أنه ساعد في السيطرة على مسافر مضطرب نفسياً هاجم أفراد الطاقم ومسافرين آخرين، قائلاً: “إن أفراد الطاقم غير مدربين وغير مجهزين للتعامل مع واقعة فوضوية خطيرة”.

وبيّنت “الخطوط الكورية” في بيان، أن أفراد الطاقم مترددون في استخدام مسدسات الصعق الكهربائي لأنه لا يسمح لهم باستخدامها إلا في المواقف الخطيرة التي تُعرّض حياة راكب أو فرد بالطاقم أو سلامة الرحلة للخطر.

وأعلنت في بيانها أنها قرّرت تحسين شروطها وإجراءاتها فيما يتعلق باستخدام مسدسات الصعق الكهربائي للتعامل مع الممارسات العنيفة والاضطرابات خلال الرحلة بطريقة سريعة وفعالة.

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