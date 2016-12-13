إلغاء جواز السفر عند التأخر عن استلامه بعد 90 يوماً

تواصل – سعود الخالد:

دعت المديرية العامة للجوازات، جميعَ المواطنين الذين قاموا بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم إلكترونياً عبر “أبشر” بسرعة مراجعة إدارات الجوازات لاستلامها.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العقيد محمد السعد، أنه تم تحديد مدة 90 يوماً كحد أقصى لاستلام جواز السفر بعد إصداره أو تجديده إلكترونياً.

ونبّه السعد، إلى أنه في حال انقضاء المدة دون مراجعة صاحب الجواز لاستلامه يتم إلغاء جواز السفر مما يترتب عليه عدم استرداد الرسوم.

وقال السعد: إنه إذا أراد المواطن إصدار أو تجديد جواز سفره فعليه إعادة طلب الخدمة من جديد وفقاً لجميع متطلباتها، نظراً لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المُدّة المحددة.

وحث السعد، المواطنين للاستفادة من خدمة إيصال الوثائق عبر البريد السعودي بخدمة “واصل” التي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر الجديدة التي تم إصدارها لأول مرة إلى عناوينهم الوطنية.

ولفت العقيد السعد، إلى أنه بالنسبة للجوازات المجددة فإنه يلزم مراجعة إدارات الجوازات التي حددها المواطن عند طلب التجديد إلكترونياً وذلك لتدقيق الجواز السابق.