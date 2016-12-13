«جمرك سلوى» يحبط تهريب «450 طائراً» مخبأة داخل صندوق أمتعة (صور)

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أحبط رجال الجمارك بمنفذ سلوى، بمحافظة الأحساء، محاولة تهريب 450 طائراً من نوع “حمَام”، مخبأة داخل صندوق بعد أن تم وضع الأمتعة الشخصية عليها.

وأوضح مدير عام جمرك سلوى، علي العطوي، أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة لإحدى المركبات القادمة للجمرك عُثر على طيور مخبأة داخل صندوق تم وضعه بين الأمتعة الشخصية ولم يتم التصريح عنها، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد العطوي أن هذه الجهود التي يقوم بها رجال الجمارك تُمثل عاملاً مهماً في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، وذلك بعدم فسح أي من تلك الطيور وغيرها إلا بعد إنهاء كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.