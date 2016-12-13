 أكثر 10 تطبيقات تستهلك بطارية هاتفك | صحيفة تواصل الالكترونية

أكثر 10 تطبيقات تستهلك بطارية هاتفك

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أكثر 10 تطبيقات تستهلك بطارية هاتفك
فيسبوك

تواصل – وكالات:

يعاني الكثيرون من مشكلة نفاد البطارية، حيث تبين أنه توجد بعض التطبيقات تستهلك شحن البطارية دون غيرها.

ونشرت صحيفة Metro البريطانية نتائج دراسة جاء فيها “إنه تم قياس تأثير 10 تطبيقات على بطاريات هواتف أندرويد، التي لها نفس التأثير على هواتف نظام iOS وويندوز”.

ويعود سبب استهلاك هذه التطبيقات لمقدار عالٍ من طاقة البطارية، هو إيقاظها للهاتف واستخدام كم كبير من البيانات، بغضّ النظر عن نوع الهاتف.

فيما يلي أكثر 10 تطبيقات استهلاكاً لشحن بطارية الهواتف المحمولة:

1- فيسبوك: يعتبر تطبيق فيسبوك أكثر التطبيقات استهلاكاً لشحن البطارية وإنهائه قبل عودتك لمنزلك.

2- جوجل مابس: من أكثر البرامج إفادة، غير أنه يسحب الكثير من الشحن عند استخدامه.

3- فيسبوك ماسنجر

4- إنستجرام

5- بلاك بيري ماسنجر

6- Chat0n

7- Kik

8- WhatsApp

9- WeChat

10- The Weather Channel

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١ تعليق

  1. ماهي الطريقه المثلى لتفادي استهلاك البطاريه بسرعه خاصة ان هذه التطبيقات تستخدم بكثره

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