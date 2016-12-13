وزير الدفاع الباكستاني يُهدّد بنسف الكيان الصهيوني

تواصل – بدر العبدالرحمن:

هدَّد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، بنسف الكيان الصهيوني بـ”السلاح النووي”، رداً على تصريح لوزير الدفاع الصهيوني السابق موشيه يعلون، هدد فيه بقذف باكستان بـ”النووي”.

وقال آصف في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “وزير الدفاع الصهيوني يهددنا برد نووي، ويبدو أن الكيان الصهيوني قد نسى أن باكستان دولة نووية أيضًا”.

وكان موقع “awdnews.com” العبري، نشر تقرير حمل عنوان: “وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا أرسلت باكستان قوات برية إلى سوريا تحت أي ذريعة، فإننا سوف ندمر هذا البلد بهجوم نووي”؛ الأمر الذي دفع “آصف” للرد عليه.

إلى ذلك سارعت وزارة الدفاع الصهيونية إلى نفي التصريحات المنسوبة لـ”يعلون” بعد تهديد “آصف”، قائلةً: “وزير الدفاع السابق موشيه يعالون لم يتكلّم بذلك، وكل ما نشر خاطئ تمامًا”، واصفةً التقرير بـ”المُزيّف”.