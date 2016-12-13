ملحقيات المملكة تُطالب المبتعثين بتسوية التزاماتهم المالية

تواصل – الرياض:

طالبت الملحقيات الثقافية للمملكة في نيوزيلندا، وأستراليا، وألمانيا، المبتعثين بضرورة تسوية التزاماتهم المالية قبل مغادرتهم الدول المبتعثين إليها، مؤكدةً ضرورة الالتزام بما يُعتمد منهم بتسوية الالتزامات المالية.

وقالت الملحقيات: “عند الانتهاء من البعثة يجب على الطالب تسوية ومتابعة التزاماته المالية مقابل السلع والخدمات المستفادة منها، من بينها الهاتف، الكهرباء، بطاقة الائتمان، وفي حال التأخر عن السداد يتسبّب في انقطاع الخدمات، وتراكم المبالغ مع احتساب الفوائد وغرامات على التأخير، فضلاً عن رسوم إعادة الخدمة عند رغبة الشخص في ذلك”، بحسب “الحياة”.

وأضافت الملحقيات: “أما في حال التخلّف عن السداد نهائياً فإن الجهات الدائنة ستدرج اسم المتعثّر في قائمة المتعثرين لخفض تقييمه الائتماني، مما يتسبب في امتناع شركات أو جهات أخرى عن تقديم خدماتها إليه”.

وأوضحت الملحقيات أنه عادة ما تبيع الشركة الدائنة هذا الدين، إذا لم يكن بمبالغ كبيرة لوكالة متخصّصة لتحصيل الديون، لتقوم بدورها في متابعة المتعثر وتحصيل الدين منه، وأما إذا كان المبلغ المطالب به كبيراً فيمكن للشركة الدائنة رفع دعوى قضائية ضد المدين.

وأكدت الملحقيات، أن عدم سداد الالتزامات المالية يؤدي إلى تواصل الجهات الدائنة مع سفارات المملكة الموجودة في تلك البلدان، والجهات الحكومية في البلد ذاته، ومن ثمّ تقوم السفارة بمخاطبة الجهات المختصة في المملكة للتحقق من ذلك، ومخاطبة جهة الابتعاث لإلزام الطالب بسداد الالتزامات المترتبة عليه، حفاظاً على سُمعة المملكة.