 المملكة وإثيوبيا تدرسان التعاون في إنتاج الطاقة الكهربائية | صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة وإثيوبيا تدرسان التعاون في إنتاج الطاقة الكهربائية

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المملكة وإثيوبيا تدرسان التعاون في إنتاج الطاقة الكهربائية

تواصل – متابعات:

كشف دبلوماسي إثيوبي، عن دراسة تجريها لجنة فنية (سعودية – إثيوبية) مشتركة، بهدف التعاون في إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك في وقت أنجزت فيه أديس أبابا 50% من بناء سد النهضة العملاق، الذي تعوّل عليه في تحقيق استراتيجيتها، لتصبح متوسطة الدخل بحلول عام 2025.

وأوضح أمين عبد القادر، السفير الإثيوبي لدى المملكة: “أن أحد أهم المشروعات التي ترغب كل من أديس أبابا والرياض التعاون فيها هو مجال الطاقة، ولذلك فإن البلدين اتفقا حاليًا، على تأسيس لجنة حكومية مشتركة، بهدف التعاون في هذا القطاع، وستجري هذه اللجنة دراسة فنية فيما يتعلق بالخيارات والبدائل المتاحة وسبل طرق إنتاج الكهرباء في إثيوبيا”، وفقاً لـ”الشرق الأوسط”.

وأشار عبدالقادر إلى وجود 303 مشاريع سعودية في إثيوبيا أنتجت شراكة استثمارية بمبلغ 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، وأوجدت هذه المشروعات أكثر من 58 ألفاً و798 وظيفة، ونحو 189 ألفاً و695 وظيفة مؤقتة في إثيوبيا.

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