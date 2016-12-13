مصادرة 4 آلاف «لعبة أطفال» تحوي صواعق كهربائية وآلات حادة (صور)

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن مصادرة أكثر من أربعة آلاف قطعة من ألعاب الأطفال مخالفة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك خلال حملة رقابية على أسواق ومنافذ بيع ألعاب الأطفال.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: إن “الحملة الرقابية؛ أسفرت أيضاً عن ضبط 185 مخالفة”، لافتةً إلى أن الفرق التفتيشية قامت بزيارة 3490 منفذ بيع في مختلف مناطق المملكة، تم خلالها مصادرة 4293 لعبة أطفال.

وأوضحت أن الحملة التفتيشية سجلت مخالفات عدم وجود تعليمات وإرشادات السلامة العامة باللغة العربية، وعدم وجود عبارة أو إشارة تحذير للألعاب للأطفال الذين يقل عمرهم عن ثلاث سنوات، وجود ألعاب تصدر أشعة ليزر وصواعق كهربائية، وأقلام تحتوي على سكاكين حادة مخفية، إلى جانب مخالفات الامتناع عن إعطاء فاتورة، وعدم وجود بطاقة السعر.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بضبط وحجز ألعاب الأطفال غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها مع استكمال الإجراءات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.