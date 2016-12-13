 بالفيديو.. مواطن يوثق شاحنات تطمر الرصيف في حي الجنادرية بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يوثق شاحنات تطمر الرصيف في حي الجنادرية بالرياض

0

تواصل – فريق التحرير- الرياض:

رصد القارئ “عودة العنزي”، عبر مقطع فيديو، قيام شاحنات بطمر الرصيف في حي الجنادرية طريق خريص بالرياض.

وأرسل القارئ لخدمة المواطن الصحفي بصحيفة “تواصل”، فيديو يرصد تفاصيل الواقعة.

شاركونا في تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي” وسيتم نشر أي توضيح رسمي أو تفاصيل جديدة حال ورودها.

شاهد ايضا

اعتماد «الإسكان» وجامعة الملك فيصل مُقدمي خدمات تصديق حكومي

اعتماد «الإسكان» وجامعة الملك فيصل مُقدمي خدمات تصديق حكومي

فريق تطوعي بـ«الرس» يبتكر طريقة للحفاظ على شجرة «الوادي» المعمرة

فريق تطوعي بـ«الرس» يبتكر طريقة للحفاظ على شجرة «الوادي» المعمرة

سائل جزائري يثير تعجب الشيخ خالد السبت

سائل جزائري يثير تعجب الشيخ خالد السبت

تكريم طالبات «فصل التسريع» في «تعليم الشفا» بالرياض

تكريم طالبات «فصل التسريع» في «تعليم الشفا» بالرياض

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>