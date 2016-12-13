بالفيديو.. مواطن يوثق شاحنات تطمر الرصيف في حي الجنادرية بالرياض

تواصل – فريق التحرير- الرياض:

رصد القارئ “عودة العنزي”، عبر مقطع فيديو، قيام شاحنات بطمر الرصيف في حي الجنادرية طريق خريص بالرياض.

وأرسل القارئ لخدمة المواطن الصحفي بصحيفة “تواصل”، فيديو يرصد تفاصيل الواقعة.

شاركونا في تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي” وسيتم نشر أي توضيح رسمي أو تفاصيل جديدة حال ورودها.