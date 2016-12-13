7 أعشاب تقضي على «الأرق» وتساعدك على النوم

تواصل – وكالات:

الأرق وصعوبة النوم مشكلة تواجه الكثيرين أثناء الليل، فيُصابون بالانزعاج والتوتّر والعصبية، ولذلك ينصح خبراء الصحة بمجموعة من الأعشاب الطبيعية تساعد على النوم، وهي:

1- اليانسون: فهو يُعطي الجسم الراحة ويشعره بالاسترخاء، فما عليكم سوى وضع كميّة مناسبة من حبوب اليانسون في كوب من الحليب وتحليته بالعسل قبل اللجوء إلى النوم أو غلي كوب من الماء وإضافة كمية من اليانسون وتغطيته جيداً ثم تركه ينقع ومن ثم تحليته وتناوله.

2- الحليب الدافئ: وهو من أقدم الوصفات لنومٍ هادئ، حيث يتمّ تناول كوب من الحليب الدافئ المُحلّى بالعسل حيث يعمل على تهدئة الأعصاب.

3- النعناع: يُهدّئ الجسم بشكل عام ويرخي الأعصاب وبالتالي التمتع بنوم هادئ، وذلك بغلي كوب من الماء ووضع بعض أوراق النعناع به ثمّ تغطيته وتركه ينقع ومن ثم تحليته حسب الرغبة وتناوله قبل النوم.

4- الزنجبيل: وهو مشروب رائع لنوم متواصل، حيث إنّه يُخلّص الجسم من التوتر والأرق والإجهاد، ما عليكم سوى غلي كوب من الماء ووضع الزنجبيل به، ومن ثمّ تحليته بالعسل، كما ويمكن إضافة القرفة لتحسين الطعم.

5- خل التفاح: حيث يمكن إضافة ملعقة من الخل إلى كوب من الماء ومزجهم جيداً.

6- الشاي الأخضر: من المشروبات الرائعة لراحة واسترخاء الجسم والأعصاب، حيث يمكن غلي كوب من الماء وإضافة الشاي الأخضر له وتركه ينقع ومن ثمّ تحليته وتناوله قبل النوم.

7- الحبة السوداء: عن طريق إضافتها إلى كوب من الحليب الساخن والمُحلّى بالعسل قبل اللجوء إلى النوم.