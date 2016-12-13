 سفارة المملكة في أنقرة توضح حقيقة إيقاف سفر المواطنين إلى تركيا | صحيفة تواصل الالكترونية

سفارة المملكة في أنقرة توضح حقيقة إيقاف سفر المواطنين إلى تركيا

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سفارة المملكة في أنقرة توضح حقيقة إيقاف سفر المواطنين إلى تركيا

تواصل – بدر العبدالرحمن:

نفت سفارة المملكة في أنقرة، اليوم الثلاثاء، صحّة الأنباء المتداولة بإيقاف تأشيرات السفر للمواطنيين الراغبين في زيارة تركيا.

وقالت السفارة في بيان لها: “لم ترد حتى الآن معلومات عن أية حالات لم يحصلوا فيها على تأشيرات من المطارات التركية، ولم يرد أيضاً من السلطات التركية ما يفيد بإيقاف منح التأشيرة من المطار”.

وأكدت عدم إصدارها تحذيرات تمنع السفر إلى تركيا، مؤكدةً عدم وجود ما يستدعي ذلك، منبهةً في الوقت ذاته المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن التوتر والتجمُعات.

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