ASUS تُطلق حاسب كروم بوك «C302CA»

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة ASUS أحد أجهزة كروم بوك C302CA، الذي يتوفر للبيع الآن في Newegg، فيما حدّدت الشركة الأسبوع المقبل للإعلان الرسمي عنه خلال فعاليات CES 2017 بسعر 499 دولاراً.

ويُعد جهاز حاسب C302CA إصدارة جديدة من أجهزة كروم بوك، حيث أُطلق بتصميم مميز من ASUS في Newegg، الذي يتوفر للشحن المباشر مع توقعات أن تعلن Asuss بشكل رسمي عن الجهاز قريباً.

ويأتي حاسب كروم بوك ASUS C302CA بحجم شاشة 12.5 أنش مميزة بدقة وضوح 1080 بيكسل تدعم خاصية اللمس، ويدعم الانحناء حتى 360 درجة ليحاكي إصدار الشركة السابق Chromebook Flipp.

وتُقدم ASUS حاسب C302CA برقاقة معالج Core M3 من إنتل، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلي 64 جيجا بايت، ويدعم فتحة لبطاقة ذاكرة خارجية microSDD لتوسيع السعة التخزينية.

وتدعم Asus حاسبها الجديد C302CA بتصميم معدني أنيق، يصل وزنه إلى 1.2 كجم فقط مع البطارية، كما يأتي الحاسب بمنفذ USB-C 3.1، ولوحة مفاتيح مميّزة بإضاءة خلفية.

ولم يتم التأكيد على دعم حاسب ASUS C302CA لتشغيل تطبيقات الأندوريد من متجر “جوجل بلاي”، إلا أن التطبيقات التي حقّقت التكامل مع أجهزة كروم بوك ما زالت محدودة.