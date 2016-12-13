أهم الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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يُقام، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 ربيع الأول 1438 هـ، عددٌ من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

الفلاحي يُلقي محاضرة بعنوان “أمن وأمان” بمكة

ضمن سلسلة محاضرات “أمن وأمان” ينظم مركز الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية، وبالتعاون مع جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة، مساء اليوم، محاضرة بعنوان شرح قوله تعالى “فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف”، يقدمها الدكتور مشعل بن عبد العزيز الفلاحي، رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي حلي، وذلك بعد صلاة المغرب.

المفتي يقدم درساً بعنوان ” شرح مدارج السالكين” بالرياض

يُلقي سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، درساً علمياً مساء اليوم، بعنوان شرح كتاب “مدارج السالكين – تفسير وشرح السنة” للبغوي وذلك بعد صلاة المغرب بجامع الإمام تركي في الرياض.

“ليدبروا آياته” درس للعمر في الرياض

يقيم جامع الراجحي في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، درساً علمياً بعنوان “ليدبروا آياته مع تدبر سورة البقرة الجزء 2″، يقدمه الشيخ ناصر العمر، وذلك بعد صلاة المغرب.

“القيم الأخلاقية” درس علمي للمهوس بالرياض

ينظم جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، بحي الوادي في الرياض، مساء اليوم، الدرس الأسبوعي بعنوان “القيم الأخلاقية” من خلال كتاب مدارج السالكين، يقدمه الدكتور يوسف المهوس إمام الجامع وذلك بعد صلاة المغرب.

السويلم يشرح كتاب ثلاثة الأصول في درس بالرياض

يقيم جامع الصانع في حي السويدي بالرياض، مساء اليوم الثلاثاء، الدرس العلمي بعنوان “كتاب ثلاثة الأصول – أصول الإيمان – كشف الشبهات – والواسطية”، يقدمه الشيخ عبد الرحمن السويلم، وذلك بعد صلاة العشاء.

“تفسير القرآن الكريم” درس للطخيس بالرياض

ينظم مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بحي النظيم والجنادرية الدرس الأسبوعي بعنوان “تفسير القرآن الكريم” يقدمه الشيخ بدر الطخيس، وذلك بعد صلاة المغرب، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، بمقر الجامع في حي النظيم شارع البارقة.

الكلباني يقدم درس السيرة الأسبوعي بالرياض

يقيم جامع حصة بنت تركي العريفي رحمها الله ووالديها، بحي الأحمدية “ظهرة لبن الشرقي” بالرياض، درس السيرة الأسبوعي، يقدمه الشيخ مبارك الكلباني، وذلك بعد صلاة العشاء.