متخطية «آبل».. القيمة السوقية لـ«مايكروسوفت» تتخطى التريليون دولار

تواصل- وكالات:

قال ميشيل مارك ويسكي، المحلل في شركة التحليلات السوقية “Equities.com” ‘‘إن مايكروسوفت ستكون أول شركة تكنولوجية في التاريخ، تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار، متفوقة على باقي الشركات الأخرى‘‘.

وتمتلك مايكروسوفت فرصة أفضل للتريليون دولار من شركة آبل، حيث يرى ماركويسكي أن شركة البرمجيات مثل مايكروسوفت قابلة للتطور بشكل أكبر، ويمكن أن تصل إلى عدد أكبر من الناس الذين يستخدمون أجهزة آبل، فيما يقول المحللون ‘‘إن الاستحواذ على شبكة LinkedIn ساعد على رفع تقييم مايكروسوفت لأن قيمة الأرباح من وسائل التواصل الاجتماعي أعلى‘‘.

وبحسب ما نشره موقع ‘‘phonearena‘‘ الهندي، بالعودة إلى شهر فبراير 2015، كانت القيمة السوقية لشركة ‘‘آبل‘‘ تجاوزت 710 مليارات دولار، وهو ما جعل ‘‘آبل‘‘ الشركة الأولى في التاريخ تدخل قيمتها أكثر من 700 مليار دولار.

واستطاعت عملاق التكنولوجيا أن تصل قيمتها في نهاية المطاف إلى أكثر من 775 مليار دولار، وذلك قبل أن تتراجع مرة أخرى إلى القيمة الحالية 617 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن مايكروسوفت تحتل المرتبة الثالثة حاليا بعد شركتي ‘‘آبل‘‘ و‘‘Alphabet‘‘ الشركة الأم لجوجل، فإن مايكروسوفت ستكون أول شركة تصل قيمتها إلى تريليون دولار، وذلك بالاعتماد على البيانات الحالية لهذه الشركات.