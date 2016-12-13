«الزامل»: الرسوم الشهرية تصحح «تشوهات» سوق العمل وتقلل نسبة الوافدين

تواصل – سعود الخالد:

أشار المحلل الاقتصادي عصام الزامل، إلى عدم وضوح الفئة المستهدفة في الرسوم الشهرية على المرافقين، وهل تشمل التابعين (الزوجة والأبناء أقل من 18 عاماً) أم لا؟

وأكد الزامل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘، أن تطبيق الرسوم يقلص التكلفة بين المواطن والأجنبي، ويقلل الطلب على الوافدين، ويسهم في تصحيح تشوهات سوق العمل السعودي، متوقعاً أن تنخفض العمالة الوافدة بنسبة 20-30% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

في السياق ذاته، ذكر بعض الخبراء، أن المرافقين للعمالة الوافدة، هم مَن تجاوزت أعمارهم 18 سنة ولا يزالون على الكفالة، سواءٌ كانوا الأم أو الأخ أو الابن، فيما التابعون هم الزوجة والأبناء دون سن الـ 18 سنة.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، أعلن الخميس الماضي أن الحكومة ستفرض رسوماً بسيطة يدفعها المقيمون على مرافقيهم بحدود 100 ريال شهرياً على كل مرافق في 2017، ترتفع إلى 200 ريال في 2018، ثم 300 ريال في 2019، و400 ريال في 2020.